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Девушка-боец MMA восхитила фанатов новым откровенным снимком

Девушка-боец MMA Валери Лореда опубликовала откровенное фото в мини-шортах
Валери Лореда

Валери Лореда. Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency

Девушка-боец MMA Валери Лореда опубликовала новые откровенные снимки. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Лореда выложила серию фотографий, на которых предстала в домашнем костюме с мини-шортами. На снимках девушка позирует вместе с собакой, на которой надеты оленьи рога.

«Внеси нас в свой список желаний! С Рождеством!» — гласит подпись к посту. За час он набрал более 60 тысяч лайков. «Твоя прекрасная улыбка делает этот день гораздо лучше», «Ты номер один в моем списке», «Моя богиня», — восхитились подписчики.

Лореда регулярно публикует откровенные снимки. Американка считается одним из секс-символов MMA. У нее 880 тысяч подписчиков в Instagram.

Дарья Коршунова
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