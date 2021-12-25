Девушка-боец MMA восхитила фанатов новым откровенным снимком

Девушка-боец MMA Валери Лореда опубликовала новые откровенные снимки. Пост доступен в Instagram спортсменки.

Лореда выложила серию фотографий, на которых предстала в домашнем костюме с мини-шортами. На снимках девушка позирует вместе с собакой, на которой надеты оленьи рога.

«Внеси нас в свой список желаний! С Рождеством!» — гласит подпись к посту. За час он набрал более 60 тысяч лайков. «Твоя прекрасная улыбка делает этот день гораздо лучше», «Ты номер один в моем списке», «Моя богиня», — восхитились подписчики.

Лореда регулярно публикует откровенные снимки. Американка считается одним из секс-символов MMA. У нее 880 тысяч подписчиков в Instagram.