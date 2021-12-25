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Милонов назвал маразмом обвинения Украины в адрес главы российского Минтранса

Депутат ГД Милонов: дело против главы Минтранса Савельева на Украине является маразмом
Виталий Милонов

Виталий Милонов. Фото: Russian State Duma Photo Service/ Globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на обвинения Украины в адрес главы Минтранса России Виталия Савельева. Он назвал маразмом возбуждение подобного уголовного дела, передает радио «Спутник в Крыму».

По словам парламентария, российская реакция на высказывания украинских официальных лиц может быть только одна — не обращать внимания, поскольку все, что там говорится, не является юридически обоснованным и не имеет реальных возможностей для реализации.

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Милонов добавил, что раньше Европа пыталась расценивать заявления Киева как политические декларации, но теперь даже западные страны перестали это делать. «Даже некорректно говорить, что конкретно эта ситуация — маразм, там сейчас практически все маразм. Если выделишь одного маразматика из общей толпы, то остальные обидятся…», — подчеркнул депутат.

Он посоветовал брать пример с президента России Владимира Путина, который реагирует с улыбкой на подобные высказывания.

Ранее стало известно, что генпрокуратура Украины предъявила обвинение главе Минтранса Виталию Савельеву за незаконную переправку лиц через украинскую границу. По версии следствия, Савельев, занимая также руководящую должность в российской авиакомпании «Аэрофлот», способствовал перевозке пассажиров в Крым и из него с апреля 2014 года по ноябрь 2020-го. Всего за этот период было переправлено порядка 329 тысяч человек.

Марина Совина
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