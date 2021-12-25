Российские «Орионы» более 40 раз вылетели для ударов по террористам в Сирии

Российские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) «Орион» более 40 раз вылетели для нанесения ударов по террористам в Сирии, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник. С 2019 года российские военные применяли два таких беспилотных самолета.

«Два аппарата за все время совершили в Сирии более 80 вылетов, из них свыше 40 для применения вооружений по объектам террористов», — отмечается в публикации. В рамках боевого вылета беспилотники могли нанести несколько ударов по боевикам.

Источник сообщил, что «Орионы» также вели разведку и подсветку наземных целей для авиации и артиллерии. Для нанесения ударов использовались управляемые ракеты Х-БПЛА, а также корректируемые и управляемые авиабомбы калибром 20, 50 и 100 килограмм. Кроме того, с высокой точностью несколько раз применялись авиационные осколочно-фугасные бомбы ОФАБ-100.

Ранее стало известно, что в России стартовали испытания беспилотника с бортовой радиолокационной станцией для разведки наземных целей. Беспилотный аппарат радиолокационной и радиотехнической разведки создан компанией «Кронштадт» на базе разведывательно-ударного беспилотника «Орион».

