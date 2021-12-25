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«Яндекс» перестал искать сайт «ОВД-Инфо» после его блокировки в России

«Яндекс» удалил из поисковой выдачи сайт «ОВД-Инфо» после требований Роскомнадзора

Скриншот: Яндекс

После того как Роскомнадзор внес медиапроект НКО «ОВД-Инфо» (включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранных агентов) в реестр запрещенной информации в России, поисковик «Яндекса» перестал отображать сайт, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Первой в выдаче идет ссылка на страницу в «Википедии» с описанием деятельности проекта (есть прямая ссылка на его сайт), а затем следуют ссылки на страницы в социальных сетях — Instagram, YouTube, Facebook, Twitter и Дзен.

Одновременно Роскомнадзор потребовал от соцсетей удалить страницы правозащитного проекта после его блокировки, но к моменту написания новости все они были доступны.

В ведомстве объяснили, что причиной для блокировки сайта стало решение Луховицкого районного суда Московской области от 20 декабря 2021 года. Информационная деятельность проекта определена как направленная на оправдание терроризма и экстремизма и участников соответствующих организаций.

Редакция «ОВД-Инфо» сообщила, что не получала официальных уведомлений о проверке прокуратуры или требований удалить какой-либо противоправный контент, также им не было известно о заседании суда. Авторы заявления назвали такие действия актом государственной цензуры и пообещали продолжить работу.

«ОВД-Инфо» основан десять лет назад, в декабре 2011 года, московским журналистом Григорием Охотиным. На сайте его тематикой названы политические преследования в России. Проект известен публикацией информации о задержаниях во время акций протеста. В реестр иноагентов его включили в конце сентября 2021 года.

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Платон Щукин
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