Роскомнадзор обвинил «ОВД-инфо» в пропаганде терроризма и экстремизма

Роскомнадзор потребовал от соцсетей заблокировать аккаунты «ОВД-инфо» (включен Минюстом в реестр незарегистрированных объединений, выполняющих функции иностранных агентов). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«На основании судебного решения Луховицкого районного суда Московской области Роскомнадзор внес в реестр запрещенной информации адрес медиапроекта НКО "ОВД-Инфо", признанного Минюстом России иностранным агентом», — говорится в сообщении.

Ведомство заявило, что информационная деятельность проекта направлена на оправдание терроризма и экстремизма и участников соответствующих организаций.