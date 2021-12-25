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Пассажир рейса в Ереван рассказал о взрыве двигателя

Пассажир рейса Тюмень — Ереван о взрыве двигателя лайнера: никто не понял, что произошло

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Пассажир Мек Мкртчян, летевший из Тюмени в Ереван самолетом с загоревшимся двигателем, рассказал о взрыве двигателя лайнера и обстановке после случившегося. Своими впечатлениями пассажир поделился в беседе с «Газетой.ру».

По словам туриста, он не заметил особой паники. Он объяснил это тем, что половина пассажиров просто не поняли, что произошло.

«Бортпроводники успокоили, сказали, что ничего страшного, и вернули самолет обратно, рейс перенесли сначала 12.30, позже на 17.00, обещали поменять самолет и экипаж», — рассказал Мкртчян. Он добавил, что никто не стал объяснять пассажирам причины переноса рейса. Представители авиакомпании также пообещали принести еду и напитки по регламенту.

Ранее 25 декабря пассажир рейса авиакомпании Utair, взлетавшего в аэропорту Тюмени, снял на видео взорвавшийся и загоревшийся при взлете двигатель. Взлет лайнера остановили, и рейс, который должен был следовать в Ереван, отменили. По предварительным данным, причиной инцидента стал помпаж двигателя, сообщили в Уральской транспортной прокуратуре.

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Элла Саад
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