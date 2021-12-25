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Спорт

Бывший футболист сборной СССР сравнил Федуна с Горбачевым

Бывший игрок сборной СССР Анзор Кавазашвили сравнил владельца «Спартака» с Горбачевым

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поддержал бывшего генерального директора красно-белых Шамиля Газизова, который намерен отсудить 101 миллион рублей у клуба. Его слова приводит Sport24.

У Газизова продолжается конфликт с бывшим клубом. Функционер подал иск и заявил, что владелец красно-белых Леонид Федун пообещал ему десять процентов акций «Спартака».

Ветеран столичного клуба выразил надежду, что клубом когда-нибудь завладеет именно Газизов. Нынешнего владельца Кавазашвили сравнил с первым и последним президентом СССР Михаилом Горбачевым. «Федун оказался фальшивым управленцем и полностью провалился, развалив клуб. Он для красно-белых стал Горбачевым. Тот развалил вверенную ему страну», — утверждает 81-летний Кавазашвили.

25 декабря 1991 года Горбачев сложил с себя полномочия президента СССР. Выступление политика транслировалось по телевизору. На следующий день Совет Республик Верховного Совета СССР принял декларацию о прекращении существования страны.

Кавазашвили выступал за сборную СССР с 1965 по 1970 год. Он становился мастером спорта международного класса и заслуженным мастером спорта СССР.

Николай Костюков
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