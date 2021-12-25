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Сочи признали городом для богатых

Риелтор Флутков: за год цены на строящееся жилье в Сочи выросли на 45 процентов

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

Сочи становится городом только для богатых, заявил «Ленте.ру» местный риелтор Кирилл Флутков. По его словам, за последний год (с октября 2020-го) цены на строящееся жилье в городе-курорте выросли на 45 процентов, на вторичном рынке рост составил 75 процентов.

В настоящее время квадратный метр в новостройках Сочи стоит 256,3 тысячи рублей, уточнил эксперт. На вторичном рынке «квадрат» продается в среднем за 245,5 тысячи рублей. «Более значительная динамика цен на вторичном рынке связана с тем, что на "вторичке" представлено меньше объектов, чем на первичном рынке», — пояснил Флутков.

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Он признал, что именно вторичный рынок больше отвечает запросам конечных покупателей. «Люди, покупающие для себя, интересуются именно готовыми объектами, которые можно купить и сразу пользоваться, не связываясь с ремонтом», — пояснил специалист.

Риелтор отметил, что Сочи — город для состоятельных граждан. «Сейчас в городе идет процесс вытеснения из топовых локаций бюджетного жилья. При этом количество таких мест постоянно растет», — заключил он.

Ранее стало известно, что на сочинском рынке недвижимости есть особый формат жилья — это жилые гаражи, фактически находящиеся вне закона. Самый дешевый такой объект в ноябре 2021-го предлагался покупателям по цене 200 тысяч рублей, самый дорогой стоил 20 миллионов рублей.

Нина Ташевская
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