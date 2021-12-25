Трансферная стоимость Роналду снизилась

Портал Transfermarkt обновил профиль португальского нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду. Страница доступна на сайте.

Теперь эксперты портала оценивают трансферную стоимость 36-летнего португальца в 35 миллионов евро. Таким образом, Роналду подешевел на десять миллионов. Еще в июне его стоимость оценивалась в 45 миллионов евро.

Пиковых значений оценка трансферной стоимости португальца достигала в 2015-м, а также в 2018 году (120 миллионов евро). Тогда Роналду представлял мадридский «Реал».

Роналду вернулся в «Манчестер Юнайтед» в начале нынешнего сезона. С этого момента он провел в составе «красных дьяволов» 12 матчей во всех турнирах, в которых забил девять мячей и сделал одну голевую передачу.

Форвард выступал за «красных дьяволов» с 2003 по 2009 год. После этого Роналду отправился в мадридский «Реал», а в 2018-м перешел в туринский «Ювентус».