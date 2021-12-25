Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Названы правила безопасного запуска фейерверков

В «Русском фейерверке» призвали россиян запускать пиротехнику вне радиуса опасной зоны

Фото: Pixabay

Специалисты рассказали, как выбрать качественные пиротехнические изделия. Они также рассказали, как безопасно запускать фейерверки, сообщает RT.

Совладелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин заявил, что при покупке коробки с салютом нужно проверить ее целостность, отсутствие повреждений и разводов. Они будут говорить о том, что устройство может сработать неправильно. Для запуска Волжин призвал ставить коробку с фейерверком на твердую ровную поверхность.

Генеральный директор ООО «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев назвал и другие правила безопасного запуска пиротехники. Он призвал осуществлять это вне радиуса опасной зоны

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Великобритания обвинила Россию в экономическом кризисе
Россияне назвали уходящий год тяжелым
Названы правила безопасного запуска фейерверков
Россиянин обманул World of Tanks на 670 миллионов рублей
Вирусологи обнаружили «подпольный» путь распространения коронавируса
В Улан-Удэ сняли режим чрезвычайной ситуации после аварии на ТЭЦ
Жена осужденного в США россиянина Ярошенко рассказала о новом карантине в тюрьме
Обнаружено ранее неизвестное существо с рекордным числом конечностей
Раскрыта история обычая ставить елку на Рождество
Гематолог назвал сгущающие кровь продукты
Гастроэнтеролог раскрыла способы избежать неприятных последствий после застолий
В Кремле захотели скорейшего ответа от США и НАТО о гарантиях безопасности
Россиянам напомнили о прибавке к пенсии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter