Названы правила безопасного запуска фейерверков
В «Русском фейерверке» призвали россиян запускать пиротехнику вне радиуса опасной зоны
Специалисты рассказали, как выбрать качественные пиротехнические изделия. Они также рассказали, как безопасно запускать фейерверки, сообщает RT.
Совладелец сети магазинов пиротехники Сергей Волжин заявил, что при покупке коробки с салютом нужно проверить ее целостность, отсутствие повреждений и разводов. Они будут говорить о том, что устройство может сработать неправильно. Для запуска Волжин призвал ставить коробку с фейерверком на твердую ровную поверхность.
Генеральный директор ООО «Русский фейерверк» Анатолий Воробьев назвал и другие правила безопасного запуска пиротехники. Он призвал осуществлять это вне радиуса опасной зоны