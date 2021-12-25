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Казахстан собрался создать совместную торговую палату с талибами

Афганский министр Нуриддин Азизи заявил о возможном создании торговой палаты с Казахстаном

Фото: ALEXEY BYCHKOV / Globallookpress.com

Афганистан и Казахстан в настоящее время работают над созданием совместной торговой палатой, которая поможет увеличить товарооборот между странами. Об этом в Кабуле во время совместной пресс-конференции с министром торговли и интеграции Казахстана Бахытом Султановым заявил исполняющий обязанности министра торговли Афганистана Нуриддин Азизи, передает РИА Новости.

По его словам, Казахстан остается одной из стран, с которой Афганистан поддерживает широкие торговые отношения. В свою очередь Султанов указал, что за десять месяцев торговля между государствами упала на 27 процентов. Речь идет о периоде, когда к власти в республике пришло террористическое движение «Талибан» (запрещенная в России организация).

В качестве возможных путей для развития сотрудничества двух стран Азизи назвал создание воздушных коридоров и открытие филиалов казахстанских банков в Афганистане.

Накануне представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи приветствовал слова президента России Владимира Путина о недопустимости оскорблений пророка Мухаммеда и его призывы к западным странам разморозить средства Центробанка республики.

Ранее сообщалось, что Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане оценивает долю жителей Афганистана, сталкивающихся с нехваткой продовольствия, в 55 процентов. Ситуация ухудшилась после прихода к власти «Талибана».

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Платон Щукин
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