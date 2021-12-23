Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Афганистан оказался на грани голода

Bloomberg: из-за глобального потепления жители Афганистана оказались под угрозой голода

Фото: Caren Firouz / Reuters

Изменение климата поставило жителей долины северо-западного Афганистана под угрозу голода. Из-за глобальной проблемы земля в долине стала бесплодной, сообщает Bloomberg.

Многие жители долины бежали в Иран или живут в условиях крайней нищеты в лагерях для перемещенных лиц в Афганстане. Постоянные засухи истощают земли и пастбища. Проблема ухудшила и без того трудное положение в стране, связанное с пришедшей в упадок экономикой, пандемией коронавируса и приходом к власти «Талибана» (запрещена в России). Миллионы жителей Афганистана не могут прокормить себя, а группы помощи предупреждают, что страна оказалась на грани гуманитарной катастрофы.

По оценкам главы делегации Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Афганистане Нечефора Мгенди, около 55 процентов населения страны испытывают острую нехватку продовольствия. Сильная засуха затронула более 60 процентов провинций Афганистана, при этом нет ни одного региона, который бы не пострадал совсем. Мгенди назвал ситуацию в стране «самым тяжелым гуманитарным кризисом в мире на данный момент».

Материалы по теме:
«Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата» Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде
«Мир еще не сталкивался с исчезновением страны из-за климата»Министр тонущего государства — о жизни по колено в воде
30 ноября
Дурное влияние. Наркотики губят не только людей, но и природу. Чем они так опасны для планеты?
Дурное влияние.Наркотики губят не только людей, но и природу. Чем они так опасны для планеты?
16 декабря

По прогнозам экспертов, из-за изменения климата засухи в регионе станут еще более частыми и серьезными. «Изменение климата в Афганистане — это не «потенциальный» риск в будущем, а вполне реальная существующая угроза, последствия которой уже ощутили миллионы фермеров и скотоводов по всей стране», — говорится в отчете ООН за 2016 год.

Предыдущее правительство разработало стратегию по преодолению рисков засухи, но она перестала действовать после смены власти в стране. Заместитель министра водных ресурсов Муджиб ур Рахман Омар заявил на пресс-конференции, что у правительства есть политика по борьбе с засухой, но реализация проектов зависит от наличия бюджета. Достаточных средств в распоряжении правительства сейчас нет.

Об угрозе голода в сентябре уже сообщал глава управления по чрезвычайным ситуациям и устойчивости в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Рейн Паулсен. Он отметил, что от засухи пострадали 7,5 миллиона жителей в 34 провинциях Афганистана.

Александра Мирошникова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о 17 уголовных делах из-за пыток в колониях
Раскрыто состояние рожденных от матерей с COVID-19 младенцев
Суд отложил заседание по иску Росрыболовства к «дочке» «Норникеля»
В Госдуме предложили ограничить продажу одного вида пива
Обнаружена эффективная защита против коронавируса
Афганистан оказался на грани голода
В мэрии Москвы раскрыли планы насчет ограничений из-за COVID
В Японии подтвердили дипломатический бойкот Олимпиады в Пекине
Перечислены основные теории заговора противников прививок
Гинцбург рассказал об эффективности нового препарата от COVID-19 против омикрона
Нутрициолог назвала несовместимые сочетания продуктов
«Росатом» решил собирать батарейки в почтовых отделениях
В Подмосковье начали массово пропадать крышки канализационных люков
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter