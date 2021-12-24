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Талибы поприветствовали заявление Путина о пророке Мухаммеде

«Талибан» согласился со словами Путина о недопустимости оскорблений пророка Мухаммеда
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/ Globallookpress.com

Движение «Талибан» (террористическая организация запрещена в России) согласилось со словами президента России Владимира Путина о недопустимости оскорблений пророка Мухаммеда. Об этом написал в Twitter представитель МИД Афганистана Абдул Кахар Балхи.

По его словам, «Исламский эмират Афганистана» (самоназвание политической системы талибов — прим. «Ленты.ру») приветствует заявление российского лидера о том, что богохульство в отношении пророка Мухаммеда не является выражением свободы творчества, а нарушает религиозные чувства мусульман.

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Балхи добавил, что «Талибан» также приветствует комментарии Путина о том, что Россия работает над вопросом признания нового афганского правительства, а также призывает разморозить резервы Центрального банка Афганистана.

Ранее президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что оскорбления в адрес пророка Мухаммеда недопустимы, их нельзя рассматривать в качестве проявления свободы. По словам главы государства, подобные факты нарушают свободу вероисповедания людей, которые исповедуют ислам. Президент выразил мнение, что оскорбление «святых чувств» верующих вызывает еще более острые и экстремистские проявления.

Путин также отметил, что Москва работает консолидировано с участниками международного сообщества по теме признания власти боевиков радикального движения «Талибан». Он подчеркнул, в вопросе признания власти талибов нужно исходить из реалий. Однако в первую очередь необходимо помочь афганскому народу: это должны сделать те страны, которые разрушили экономику государства.

Марина Совина
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