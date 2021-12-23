Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Путин ответил на вопрос о признании талибов

Путин о признании власти талибов: работаем по этому вопросу с международным сообществом

Фото: Jorge Silva / AP

Москва работает консолидировано с участниками международного сообщества по теме признания власти боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

По мнению главы государства, в вопросе признания власти талибов нужно исходить из реалий. Однако в первую очередь необходимо помочь афганскому народу: это должны сделать те страны, которые разрушили экономику государства, считает он. «Мы будем делать все, что от нас зависит», — заключил Путин.

Ранее, в октябре, президент России заявил о планах убрать радикальное движение «Талибан» из официального списка террористов. Он подчеркнул, что решение будет зависеть от развития ситуации в Афганистане — российская сторона сотрудничает с представителями талибов и ждет от них дальнейших ходов.

7 октября 2001 года в Афганистане началась военная операция США — численность американского контингента доходила до 140 тысяч человек. За почти 20 лет боевых действий Вашингтон и поддерживаемый им правительственный режим не смогли уничтожить талибов, а итогом операции стало заявление «Талибана» 15 августа 2021 года о полном контроле над территорией Афганистана.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин пообещал поднять пенсии выше уровня инфляции
В российском регионе детям-диабетикам подарили конфеты на Новый год
Мужчина сбежал из карантинного отеля в Таиланде и тайно поехал на другой остров
Украина продлила запрет на ввоз товаров из России
Тутберидзе сравнила критиков с цирковыми артистами
Дина Саева снялась в полупрозрачном наряде без нижнего белья
Рыбы нашли необычный способ защищаться от хищных птиц
Россиянин пытался поджечь бар после ссоры с охранниками
Главнокомандующий ВСУ увидел исключения в режиме прекращения огня в Донбассе
Спутники США обнаружили производство баллистических ракет в Саудовской Аравии
Политолог рассказал об ультиматуме Путина на пресс-конференции
Путин пообещал решить проблему с работой мобильных операторов в Крыму
Индонезия отказалась от российских самолетов Су-35
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter