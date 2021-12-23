Путин ответил на вопрос о признании талибов

Москва работает консолидировано с участниками международного сообщества по теме признания власти боевиков радикального движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане, заявил президент России Владимир Путин. Так он ответил на соответствующий вопрос журналиста на ежегодной большой пресс-конференции, трансляцию которой на Youtube ведет ТАСС.

По мнению главы государства, в вопросе признания власти талибов нужно исходить из реалий. Однако в первую очередь необходимо помочь афганскому народу: это должны сделать те страны, которые разрушили экономику государства, считает он. «Мы будем делать все, что от нас зависит», — заключил Путин.

Ранее, в октябре, президент России заявил о планах убрать радикальное движение «Талибан» из официального списка террористов. Он подчеркнул, что решение будет зависеть от развития ситуации в Афганистане — российская сторона сотрудничает с представителями талибов и ждет от них дальнейших ходов.

7 октября 2001 года в Афганистане началась военная операция США — численность американского контингента доходила до 140 тысяч человек. За почти 20 лет боевых действий Вашингтон и поддерживаемый им правительственный режим не смогли уничтожить талибов, а итогом операции стало заявление «Талибана» 15 августа 2021 года о полном контроле над территорией Афганистана.

