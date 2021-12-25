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Гематолог назвал сгущающие кровь продукты

Гематолог Евсеев назвал кофе «злейшим врагом» крови

Фото: Pixabay.com

Неправильные пищевые привычки, а также злоупотребление кофе и алкоголем сгущают кровь, из-за чего могут возникнуть тромбы, заявил врач-гематолог Дмитрий Евсеев, пишет «Вечерняя Москва».

К таким результатам может привести несбалансированный рацион, который в основном состоит из углеводов и жирной еды. «Все это усугубляет положение больного. Чрезмерное потребление алкоголя тоже добра не несет», — подчеркнул он и добавил, что спиртные напитки приводят к слипанию тромбоцитов. Разжижать кровь алкоголь может только в безопасной суточной дозе. Специалист напомнил, что в день можно пить не более 30 граммов водки или 100 граммов красного вина.

Медик назвал кофе «злейшим врагом» крови, а также призвал быть осторожными с молочными продуктами, после которых повышается вязкость жидкости в организме. Кроме того, он призвал избегать курения, так как это вызывает атеросклероз. Никотин сужает сосуды и повышает риск тромбоза.

Ранее врачи заявили, что тромбозы стали одним из самых частых последствий перенесенной коронавирусной инфекции. Они могут привести к инсультам и инфарктам даже после выздоровления пациента.

Алия Шарафутдинова
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