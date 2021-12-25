Появились фирменные толстовки и майки с изображением любимого шпица Лукашенко
Изображения любимого питомца президента Белоруссии Александр Лукашенко появились на фирменных толстовках и майках в магазине «Первый». Об этом сообщается в Telegram-каналe «Sputnik Беларусь».
Одежда со шпицем по кличке Умка и одним из самых популярных выражений Лукашенко «Жесточайше» доступна в черном и белом цвете. Лимитированная серия толстовок и маек выпущена специально к рождественским и новогодним праздникам, поэтому на Умку надет новогодний колпак.
Приобрести мерч можно в фирменном магазине «Первый», где продаются уникальные товары с цитатами президента Белоруссии.
Ранее сообщалось, что эксперт по имиджу и протоколу оценила внешний вид президента Белоруссии Александра Лукашенко и назвала его любимые предметы одежды. Модный редактор Екатерина Гордеева отметила, что политик много лет выстраивал имидж «крепкого хозяина».