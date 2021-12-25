Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
Ценности

Появились фирменные толстовки и майки с изображением любимого шпица Лукашенко

Мерч со шпицем Лукашенко по кличке Умка появился в фирменном магазине президента

Фото: Telegram-канал «Пул Первого»

Изображения любимого питомца президента Белоруссии Александр Лукашенко появились на фирменных толстовках и майках в магазине «Первый». Об этом сообщается в Telegram-каналe «Sputnik Беларусь».

Одежда со шпицем по кличке Умка и одним из самых популярных выражений Лукашенко «Жесточайше» доступна в черном и белом цвете. Лимитированная серия толстовок и маек выпущена специально к рождественским и новогодним праздникам, поэтому на Умку надет новогодний колпак.

Приобрести мерч можно в фирменном магазине «Первый», где продаются уникальные товары с цитатами президента Белоруссии.

Ранее сообщалось, что эксперт по имиджу и протоколу оценила внешний вид президента Белоруссии Александра Лукашенко и назвала его любимые предметы одежды. Модный редактор Екатерина Гордеева отметила, что политик много лет выстраивал имидж «крепкого хозяина».

Евгения Черкасова
Обсудить
Последние новости
Опубликованы уникальные кадры спасения российского пилота в Турции
Европе пообещали рекордные цены на газ даже летом
В авиакомпании Utair прокомментировали инцидент с рейсом из Тюмени в Ереван
Появились фирменные толстовки и майки с изображением любимого шпица Лукашенко
В Ростовской области задержали беглых заключенных из Волгоградской колонии
Суд обязал бывшего футболиста «Ливерпуля» заплатить за найденную собаку
Москвич лишился 40 тысяч рублей из-за просьбы лжедепутата купить коньяк
Очевидцы рассказали о бездействии работников при пожаре в «Ленте» в Томске
Американский военный пошутил над Байденом в прямом эфире
Тутберидзе рассказала о желании Загитовой отказаться от участия в ЧМ
Начальника отдела Россельхознадзора нашли мертвым
Путин провел телефонные переговоры с Вучичем
Диетолог назвал три действенных способа похудения
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter