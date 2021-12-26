В Киеве признали военное доминирование России в Азовском море

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что в военном отношении Россия имеет значительное преимущество над Киевом в Азовском море. Об этом он рассказал изданию The Washington Post.

По его словам, с точки зрения безопасности Москва доминирует в данном регионе. Глава ведомства подчеркнул, что в случае военного конфликта Россия будет активно использовать это для давления на города на юге Украины, которые располагаются на берегу Азовского моря. «Россия, конечно, диктует развитие ситуации на Азове», — резюмировал он.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер рассказал, что США и западным странам следует незамедлительно ввести против России новые санкции, чтобы заставить ее отказаться от «вымогательских требований» и пойти на уступки. По его словам, раньше Вашингтон и его союзники накладывали на Москву ограничения, когда она делала «что-то плохое», однако эта тенденция должна поменяться. Так, дипломат утверждает, что надо ввести санкции прямо сейчас и согласиться снять их только при условии, что Россия откажется от военной эскалации конфликта на Украине.

