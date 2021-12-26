Стало известно число получивших российское гражданство иностранцев в 2021 году

В МВД назвали количество иностранцев, получивших российское гражданство в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сводку ведомства по миграционной ситуации.

Уточняется, за 11 месяцев текущего года обладателями российских паспортов стали 667 939 человек. Это практически на 105 тысяч больше, чем за аналогичный период 2020 года.

В ведомстве отметили, что число поставленных на миграционный учет иностранных граждан также увеличилось. В этом году их количество составило 11 895 887 человек, в то время как в прошлом году их было 8 983 944 человека. Однако в Россию стали меньше въезжать люди из визовых стран: если за 11 месяцев 2020 года было оформлено более 206 тысяч виз, то в 2021 году — немногим более 183 тысяч.

В конце октября президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство РФ певицы Наталии Орейро и ее сына Мерлина.

Ранее российское гражданство получили такие знаменитости, как актеры Жерар Депардье и Стивен Сигал, дирижер Теодор Курентзис, боксер Рой Джонс-младший и художник Юрий Куперман.