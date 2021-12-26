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Возбуждено уголовное дело после второго пожара в томской «Ленте»

Следователи возбудили дело по ст. 167 УК РФ после пожара в гипермаркете «Лента» в Томске

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Томской области / РИА Новости

Томские следователи возбудили уголовное дело по факту второго пожара в гипермаркете «Лента». Об этом сообщает Telegram-канал «МВД Медиа».

Дело заведено по части 3 статьи 30 части 2 статьи 167 УК РФ («Покушение на умышленное уничтожение чужого имущества путем поджога, не доведенное до конца по независящим от него обстоятельствам»). «В Томске фигуранту уголовного дела, возбужденного по факту покушения на поджог в гипермаркете, предъявлено обвинение», — говорится в сообщении.

Сообщение о возгорании в гипермаркете на улице Пушкина поставило в дежурную часть томского УМВД в субботу, 25 декабря. Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого — мужчины 1994 года рождения, и автомобиль, на котором он передвигается. Вскоре его задержали.

По предварительным данным, подозреваемый взял с прилавка в гипермаркете легковоспламеняющуюся жидкость и газовую горелку, после чего облил горючей смесью пиротехнические изделия и совершил поджог.

Ранее 26 декабря сообщалось, что ущерб после действий поджигателя второго гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске составил около 600 тысяч рублей. Площадь пожара достигла 20 квадратных метров. В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала.

До этого, 21 декабря, произошел поджог гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в поджоге гипермаркета. Его арестовали на два месяца.

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Варвара Кошечкина
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