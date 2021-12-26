Оценен ущерб от второго поджога «Ленты» в Томске

Ущерб после действий поджигателя второго гипермаркета «Лента» на улице Пушкина в Томске составил около 600 тысяч рублей. Об этом сообщает РЕН ТВ.

С места инцидента изъяли бутылку растворителя и газовую горелку.

Правоохранители рассмотрели различные версии пожара, включая умышленный поджог. Опросив очевидцев произошедшего, а также изучив записи с камер видеонаблюдения, они определили точную причину возгорания и установили подозреваемого. Им оказался ранее не судимый местный житель 1994 года рождения.

25 декабря, в Томске второй раз за неделю загорелся гипермаркет «Лента». Площадь пожара составила 20 квадратных метров. В общей сложности из здания эвакуировались около 500 посетителей и около 150 человек персонала.

До этого, 21 декабря, произошел поджог гипермаркета «Лента» на улице Елизаровых. Подозреваемым оказался местный житель 1988 года рождения, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности по подозрению в поджоге гипермаркета. Его арестовали на два месяца. Тогда сумма ущерба составила около двух миллиардов рублей.

После этого не пострадавший от огня третий магазин сети решил закрыть отдел фейерверков.