Джигурда объяснил желание участвовать в поединках в 60 лет

Советский и российский актер Никита Джигурда объяснил свое участие в фрик-поединках в возрасте 60 лет. Об этом сообщает «КП Спорт».

Джигурда заявил, что испытал кайф, выйдя в клетку. Поединки он назвал колоссальной космической игрой, где испытываются интеллект, душа человека. Актер также отметил, что благодаря участию во фрик-боям он соединяет несоединимое. Теперь его мысли он может озвучивать на более широкую аудиторию.

Джигурда провел три поединка под эгидой промоушена «Наше дело». Схватки проходят по особым правилам: бойцы дерутся в клетке, в перчатках для смешанных единоборств (MMA), но по правилам бокса. Джигурда встречается в клетке со знаменитостями. В своем первом поединке он отправил в нокаут депутата Виталия Милонова. Затем последовала победа над журналистом и телеведущим Отаром Кушанашвили. Прервать победную серию Джигурды смог 42-летний блогер Александр Шпак.

Джигурда также принимал участие в проекте «Первого канала» «Король ринга», где знаменитости проводили поединки по правилам бокса. Среди наиболее известных работ в кино — «Ермак», трилогия Евгения Матвеева «Любить по-русски».