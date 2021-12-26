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ДНР обвинила Украину в ракетном обстреле Горловки

Власти ДНР: ВСУ выпустили по северу Горловки 2 противотанковые управляемые ракеты

Фото: Сергей Аверин / РИА Новости

Власти самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) обвинили Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ракетном обстреле Горловки. Об этом сообщает «Донецкое агентство новостей».

25 декабря ВСУ выпустили по поселку Гольмовский на севере Горловки две противотанковые управляемые ракеты, заявили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня. Обстрел велся со стороны подконтрольного Киеву населенного пункта Гладосово. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины, в свою очередь, заявил, что 25 декабря противник один раз нарушил перемирие. Потерь среди украинских военнослужащих нет, сказано в сообщении на странице штаба в Facebook.

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22 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась вернуться к полноценному соблюдению режима прекращения огня. «Ближайшие рождественские и новогодние праздники должны быть мирными. Пусть в Донбассе наконец восторжествует тишина», — заявил он.

При этом главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что украинским военным разрешено вести огонь по противнику в случае, если присутствует угроза жизни или здоровью солдат или мирных жителей.

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего обвинил Киев в подготовке информационного фона для срыва перемирия.

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София Сарджвеладзе
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