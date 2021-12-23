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Главнокомандующий ВСУ увидел исключения в режиме прекращения огня в Донбассе

Главнокомандующий украинской армией Залужный разрешил военным вести ответный огонь

Фото: Городской сайт Чернигова

Военнослужащим украинской армии разрешено вести огонь по противнику в случае, если присутствует угроза жизни или здоровью солдат или гражданских. Такие исключения из режима прекращения огня в Донбассе назвал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Слова военного передает «Интерфакс-Украина».

«Наши военные как выполняли, так и продолжают выполнять задания (...) Если будет угроза жизни и здоровью военнослужащих или гражданских, военные должны делать то, что они должны делать и то, что они делали», — заявил Залужный. Прекращение огня не означает запрет украинцам вести ответный огонь, подчеркнул главнокомандующий.

При этом Залужный увидел позитивные стороны в новом соглашении между Украиной и самопровозглашенными республиками Донбасса. По его мнению, договоренности позволят избежать жертв у обеих сторон вооруженного конфликта. «Мы, люди военные, мы абсолютно поддерживаем введенный режим прекращения огня, который, конечно, даст возможность избежать потерь, которые могли бы быть», — объяснил он.

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Об успехах мирных переговоров сообщил 22 декабря глава офиса президента Украины Андрей Ермак. Украинский чиновник считает новый режим ведения огня в Донбассе важным шагом к деэскалации конфликта. При этом открыть контрольные пункты въезда и выезда между Донецком, Луганском и Украиной на время зимних праздников представители Киева отказались.

В самопровозглашенной Донецкой Народной Республике (ДНР) 23 декабря отметили непредсказуемость политики нынешнего руководства Украины и ее президента Владимира Зеленского. Глава ДНР заметил, что Зеленский переступил все линии и рамки, за которые не выходил прошлый украинский президент Петр Порошенко.

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Дмитрий Настасьев
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