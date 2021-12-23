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В ДНР увидели серьезные отличия в политике Зеленского и Порошенко

Глава ДНР Пушилин: президент Зеленский преступил те черты, которые сохранял Порошенко

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Политическая система при действующем президенте Владимире Зеленском перешла «определенные линии» и вторглась в личную жизнь людей, заявил глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин. Лидер одной из республик Донбасса увидел в этом серьезное отличие от политики бывшего украинского президента Петра Порошенко, сообщает ТАСС со ссылкой на эфир радиостанции «Эхо Москвы».

«[Порошенко] действовал в каких-то рамках, он не преступал определенные линии, которые сейчас уже Зеленский как неопытный политик переступил, где-то растоптал», — отметил Пушилин. Он указал на то, что при нынешнем лидере на Украине начались преследования родственников и детей политиков, борьба с оппозицией «запрещенными методами». Аналогичные изменения Пушилин отметил и на линии соприкосновения Вооруженных сил Украины с войсками ДНР.

По мнению политика, Украина стала государством, которое полностью управляется извне. В этом Киев обогнал даже республики Донбасса, которые хотели бы получать помощь от Москвы. «Нам в какой-то момент даже хотелось бы, чтобы уже мы непосредственно не то, что управлялись, а были как можно ближе к России (...). Поэтому я говорю, что в плане управляемости и марионеточности Украина выглядит даже со стороны гораздо [более] плачевно, нежели республики Донбасса», — сказал глава ДНР.

Ранее украинские власти заявили, что достигли успеха в переговорах с представителями Донбасса и заключили соглашение о полном прекращении огня в регионе.

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Дмитрий Настасьев
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