ЛНР обвинила Украину в подготовке информационного фона для срыва перемирия

Министр иностранных дел самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Владислав Дейнего обвинил Украину в подготовке информационного фона для срыва перемирия. Его заявление опубликовано в Telegram-канале МИД.

По словам Дейнего, сначала министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженных сил Валерий Залужный выступили с заявлением, подтверждающим готовность к выполнению обязательств. Однако затем Залужный «сделал два противоречащих друг другу заявления». В первом он разрешил военным открывать ответный огонь, во втором — заверил, что Киев соблюдает договоренности о перемирии, в которых прописан «формат открытия огня в ответ на провокационные обстрелы». «Разъяснить солдатам, что это за “формат”, господин Залужный не потрудился», — утверждает Дейнего.

Кроме того, Киев обвинил ЛНР в обстреле населенного пункта Золотое-4, что, по словам главы МИД, не соответствует действительности.

«Подобное поведение украинской стороны в медийной сфере вызывает опасения, что Украина может осуществлять подготовку к боевым провокациям на линии соприкосновения в период праздников и специально оставляет себе информационные “лазейки” для обвинения нас в срыве перемирия», — добавил Дейнего.

Ранее Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе договорилась о возвращении к полноценному соблюдению режима прекращения огня. При этом Залужный сообщил, что украинским военнослужащим разрешено вести огонь по противнику в случае, если присутствует угроза жизни или здоровью солдат или гражданских лиц.