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Назван срок начала выдачи электронных паспортов россиянам

МВД: электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года

Фото: Shutterstock

Электронные паспорта в России планируют начать выдавать с января 2023 года. Такой срок назвала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД России Валентина Казакова, передает ТАСС.

Она уточнила, что сейчас МВД, Минцифры и другие органы и организации прорабатывают детальные требования к порядку выдачи и оформления электронных паспортов. Количество выдаваемых документов нового образца будет зависеть от желания граждан их получить. По прогнозам, на первом этапе их количество составит не менее 100 тысяч, отметила Казакова.

Ранее в декабре министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев сообщил, что в России сняли все разногласия по проекту указа о цифровых паспортах. «Паспорт у нас будет представлен в двух видах — собственно смарт-карта, которая должна заменить традиционный для всех бумажный паспорт, на чипе этой смарт-карты будут записаны необходимые сведения», — пояснил он.

Второй вариант будет представлен в виде приложения на телефоне, которое позволит в отдельных случаях не показывать смарт-карту, а показывать QR-код, который будет подтверждать право лица на совершение определенных действий, рассказал Шадаев.

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Варвара Кошечкина
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