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В России ответили на требования ЕС возместить ущерб от импортозамещения

Сенатор Цеков: у Евросоюза нет права требовать компенсации за российское импортозамещение

Фото: Петр Кассин / «Коммерсантъ»

У Европейского союза (ЕС) нет морального и юридического права требовать от российских властей возместить ему ущерб, нанесенный политикой импортозамещения, которая была введена в ответ на европейские санкции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на члена международного комитета Совета Федерации Сергея Цекова.

«Если они в рамках политики санкций отказались поставлять нам продукцию, мы вправе производить ее сами», — подчеркнул Цеков. Сенатор предложил ЕС сначала выплатить порядка триллиона долларов в качестве компенсации за введенные им санкции.

Ранее Евросоюз потребовал от России почти 300 миллиардов евро за политику импортозамещения. Как утверждают в Европе, Россия на такую сумму «незаконно дискриминировала» европейские товары.

22 декабря аналогичные обвинения прозвучали со стороны США. Американский торговый представитель Кэтрин Тай заявила, что Вашингтон видит в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм ВТО. По ее словам, США решили работать над ответными мерами по линии ВТО и помешать Москве в развитии этого направления.

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Виктория Кондратьева
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