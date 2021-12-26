«Роскосмос» поздравил с запуском самого дорогого в истории телескопа

Руководитель пресс-службы госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Струговец поздравил с запуском космической обсерватории James Webb, который стал самым дорогим в истории телескопом, на своей странице в Facebook.

«Поздравляю всех с успешным запуском космического долгостроя — телескопа James Webb. По всей видимости, 2021 год стал прорывным для многих проектов, которые никак не могли запустить в последние годы», — написал он. Теперь необходимо, чтобы телескоп успешно добрался до точки L2, где его встретит российская обсерватория «Спектр-РГ», добавил Струговец.

В перспективе James Webb должен заменить орбитальный телескоп Hubble, запущенный США в апреле 1990 года. Диаметр собирающей поверхности основного зеркала второго составляет 2,4 метра, тогда как у первого данный параметр достигает 6,5 метра. Это позволяет с большей точностью проводить наблюдения не только в оптическом, но и в ближнем и среднем инфракрасном диапазонах. Стоимость проекта достигла 10 миллиардов долларов.

Тяжелая ракета Ariane 5 с космической обсерваторией James Webb стартовала с европейского космодрома Куру, расположенного в Южной Америке, 25 декабря. К концу февраля телескоп должен занять вторую точку Лагранжа системы Солнце — Земля, находящуюся на расстоянии около 1,6 миллиона километров от планеты. Начало работы обсерватории намечено на май.