Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава СПЧ отреагировал на ситуацию с девятилетней студенткой МГУ Тепляковой

Глава СПЧ: я готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением Тепляковой в МГУ

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением в МГУ девятилетней Алисы Тепляковой. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на письмо члена СПЧ Александра Асмолова, который призвал приостановить «опасный эксперимент» с обучением Тепляковой на факультете психологии МГУ. В своем письме Асмолов также попросил взять на контроль ситуацию вокруг девочки, так как она может негативно отразиться на ее психическом развитии.

Материалы по теме:
«Ее можно считать жертвой» Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
«Ее можно считать жертвой»Отец девятилетней студентки МГУ напал на людей в вузе. Что о семье Тепляковых думают педагоги?
22 декабря
«Не надо их мучить. Это никому не поможет» Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
«Не надо их мучить. Это никому не поможет»Почему «вундеркинд» — опасный ярлык и как надо учить детей? Отвечает профессор
6 сентября
«Не хочу больше этого зоопарка» Как сложились судьбы российских вундеркиндов
«Не хочу больше этого зоопарка»Как сложились судьбы российских вундеркиндов
23 августа

Фадеев отметил, что Асмолов обращается не только к нему, но и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Мне кажется, что уполномоченный по правам ребенка здесь более уместен, но если мы поймем, что мое участие будет разумно, то я готов помочь организовать какое-то обсуждение», — сказал глава СПЧ.

Ранее сообщалось, что отец Тепляковой Евгений назвал неэтичным поступок Асмолова. По его словам, члену СПЧ стоило связаться с родителями девочки напрямую.

21 декабря Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии на глазах у дочери. На записи происходящего видно, как мужчина пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Гавашели
Обсудить
Последние новости
В Госдуме отреагировали на заявление о начале «возвращения» Кубани Украине
Появились подробности об устроившем поджог «Ленты» жителе Томска
Россияне поспорили из-за московских катков
Жители мятежной провинции Афганистана вышли на митинг против талибов
В ВСУ прокомментировали приказ о постановке женщин на воинский учет
В «Зените» отреагировали на слухи об уходе Дзюбы из команды
Кадыров ответил на вопрос об участии в выборах главы Чечни
Американка после перелета нашла в чемодане вместо дорогих подарков собачий корм
Пушков дал прогноз по грядущему заседанию России и НАТО
Россиянам рассказали об опасных игрушках детям на Новый год
Заявивший об избиении сотрудниками Росгвардии россиянин пропал
Девушка Хованского отреагировала на просьбу следствия сменить меру пресечения
Россиян предупредили о развитии опасной болезни из-за новогодних застолий
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter