Глава СПЧ отреагировал на ситуацию с девятилетней студенткой МГУ Тепляковой

Глава Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что готов помочь организовать обсуждение ситуации с обучением в МГУ девятилетней Алисы Тепляковой. Об этом сообщает РИА Новости.

Так он отреагировал на письмо члена СПЧ Александра Асмолова, который призвал приостановить «опасный эксперимент» с обучением Тепляковой на факультете психологии МГУ. В своем письме Асмолов также попросил взять на контроль ситуацию вокруг девочки, так как она может негативно отразиться на ее психическом развитии.

Фадеев отметил, что Асмолов обращается не только к нему, но и к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой и уполномоченному при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

«Мне кажется, что уполномоченный по правам ребенка здесь более уместен, но если мы поймем, что мое участие будет разумно, то я готов помочь организовать какое-то обсуждение», — сказал глава СПЧ.

Ранее сообщалось, что отец Тепляковой Евгений назвал неэтичным поступок Асмолова. По его словам, члену СПЧ стоило связаться с родителями девочки напрямую.

21 декабря Тепляков напал на заместителя декана факультета психологии на глазах у дочери. На записи происходящего видно, как мужчина пытается подойти к сотруднику университета с громкими выкриками.