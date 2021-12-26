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Паук залез на ногу министру во время пресс-конференции

Большой паук залез на ногу министру здравоохранения австралийского штата Иветт Д'Атт

Фото: @Reuters

Большой паук залез на ногу министру здравоохранения австралийского штата Квинсленд Иветт Д'Атт, когда она давала пресс-конференцию. Видео опубликовано в Twitter агентства Reuters.

Чиновница вскрикнула, когда увидела паука, но заявила, что продолжит выступление. Она в шутку попросила сообщить, когда паук окажется у нее на лице.

Ранее в декабре жительница острова Бриби в штате Квинсленд зашла в туалет и обнаружила в унитазе метрового ромбического питона. Она вызвала змеелова, который вытащил рептилию, промыл водой и выпустил в дикую природу.

В прошлом году житель Австралии прогнал со своей лужайки дававшего интервью журналистам премьер-министра Скотта Моррисона. «Можете вы все сойти с травы, пожалуйста? Эй, ребята, я только что газон засеял!» — сказал хозяин дома. Моррисон извинился и шагнул назад.

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Алевтина Запольская
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