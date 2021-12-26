Стало известно об аварии на ТЭЦ в Санкт-Петербурге

Авария произошла на Василеостровской ТЭЦ в Санкт-Петербурге вечером 25 декабря. Об этом стало известно изданию «Известия» со ссылкой на очевидцев.

Отмечается, что на данный момент на месте ЧП работают пожарные, к ТЭЦ приехала машина скорой помощи. Подробности произошедшего пока неизвестны.

При этом в пресс-службе ТЭЦ информацию об аварии опровергли. «На территории ТЭЦ нет никаких происшествий, все оборудование работает штатно», — сообщили там.

23 декабря произошла авария на ТЭЦ-1 в Бурятии. Из-за возгорания электрической проводки на ТЭЦ в республике ввели режим ЧС. Власти организовали пункты временного размещения горожан. Была приостановлена работа детских садов и школ. После аварии СК возбудил уголовное дело по статье 217.1 УК РФ о нарушении требований обеспечения безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.