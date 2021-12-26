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На Украине назвали слова Шойгу о провокации в Донбассе троллингом США

Алексей Арестович на слова главы Минобороны РФ Шойгу о провокации в Донбассе: троллят США
Алексей Арестович

Алексей Арестович. Кадр: Alexey Arestovych / YouTube

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал троллингом США слова министра обороны России Сергея Шойгу о якобы готовящихся американскими частными военными компаниями (ЧВК) в Донбассе провокациях. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Дом».

Так он ответил на вопрос о том, что стоит за заявлениями Шойгу.

«Это чистое нагнетание по канонам информационно-психологических операций… Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники», — сказал Арестович.

21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Сергей Шойгу заявил, что ЧВК США готовят провокации с химоружием в Донбассе. По его данным, для реализации этой цели США доставили в города Авдеевка и Красный Лиман резервуары с неустановленными химикатами. Позже официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг слова Шойгу, подчеркнув, что заявление главы российского Минобороны далеко от реальности.

Марина Совина
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