На Украине назвали слова Шойгу о провокации в Донбассе троллингом США

Внештатный советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович назвал троллингом США слова министра обороны России Сергея Шойгу о якобы готовящихся американскими частными военными компаниями (ЧВК) в Донбассе провокациях. Он рассказал об этом в эфире телеканала «Дом».

Так он ответил на вопрос о том, что стоит за заявлениями Шойгу.

«Это чистое нагнетание по канонам информационно-психологических операций… Они троллят американцев по аналогии с химическим оружием в Ираке, что американцы использовали как один из аргументов для проведения военной операции в Ираке. Со стороны России это чисто информационно-психологическая операция для нагнетания паники», — сказал Арестович.

21 декабря на расширенном заседании коллегии Минобороны с участием президента России Владимира Путина Сергей Шойгу заявил, что ЧВК США готовят провокации с химоружием в Донбассе. По его данным, для реализации этой цели США доставили в города Авдеевка и Красный Лиман резервуары с неустановленными химикатами. Позже официальный представитель Пентагона Джон Кирби опроверг слова Шойгу, подчеркнув, что заявление главы российского Минобороны далеко от реальности.