Перечислены самые популярные смартфоны на вторичном рынке

На вторичном рынке максимальным спросом в 2021 году пользовались смартфоны Apple. Об этом сообщает «Газета.ру».

Специалисты отметили, что iPhone занимают 80 процентов от объема всех реализованных на площадке устройств. Чаще всего россияне приобретали iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max, средняя стоимость которых составляла 45 тысяч рублей. Далее в рейтинге самых востребованных телефонов перечислили iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone 11. Самыми популярными гаджетами на Android оказались Samsung Galaxy Note 10 и Galaxy S10+.

Реже всего на площадке продавали смартфоны Xiaomi. Это объясняется относительно низкой стоимостью нового устройства и еще меньшей — на вторичном рынке. «Через год использования смартфона Xiaomi разрыв между его изначальной стоимостью и ценой при продаже на вторичном рынке существенно увеличивается», — отметили авторы.

В отчете говорится, что в 2021 году россияне продавали свои мобильные гаджеты на 50 процентов чаще, чем в 2020 году. С выходом iPhone 13 увеличилось количество случаев сдачи в трейд-ин телефонов Apple.

Летом представители сервиса «ДамПродам» рассказали, что телефоны Apple медленнее остальных теряют в стоимости. Так, за первый год использования iPhone теряют в цене максимум 20-25 процентов, Samsung и Xiaomi — примерно 50 процентов.