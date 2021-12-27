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Туристам назвали запрещенные к перевозке в ручной клади рождественские товары

Туристам посоветовали не проносить в самолет в качестве ручной клади упакованные подарки

Фото: Brian Snyder / Reuters

Эксперты туристической отрасли назвали путешественникам рождественские товары, запрещенные к перевозке в ручной клади в самолете. Об этом пишет The Sun.

В первую очередь туристов предупредили о запрете провоза рождественских хлопушек и конфетти в салоне воздушного судна. «Некоторые авиакомпании разрешат вам взять с собой в самолет запечатанную коробку хлопушек, но, поскольку они содержат небольшое количество пороха, вас наверняка попросят зарегистрировать их вместе с багажом», — подчеркнули они.

Также не рекомендуется пробовать пронести на борт в качестве ручной клади упакованные подарки, поскольку сотрудники службы безопасности аэропорта могут попросить показать их содержимое. «Поэтому упаковка подарков заранее может быть тратой вашего времени и даже денег», — сказали специалисты, делясь советами с путешественниками.

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Они напомнили отдыхающим, что проносить в ручную кладь также запрещается мед, джемы, сиропы и соусы в банке размером более 100 миллилитров. Кроме того, они посоветовали не брать с собой сыр с высоким содержанием жидкости, например, камамбер. «Сыр может изменить сове состояние во время полета из твердого в жидкое, из-за чего у вас могут возникнуть проблемы из-за превышения лимита в 100 миллилитров жидкости для ручной клади», — пояснили эксперты.

Ранее в декабре бывшие бортпроводницы раскрыли главные секреты правильной и максимально эффективной упаковки вещей в чемодан. Девушка порекомендовала переливать шампуни и кондиционеры в маленькие дорожные бутылки, а также брать с собой в дорогу универсальные косметические средства.

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Валентина Процкова
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