Аршавин оценил шансы сборной России по футболу выйти на чемпионат мира-2022

Сборная России имеет шансы выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре. Так перспективы россиян оценил бывший полузащитник национальной команды Андрей Аршавин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в первом сопернике российской сборной — Польше — нет ничего особенного. Отдельно Аршавин отметил тот факт, что команда Валерия Карпина будет играть дома. «А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное — ими правильно распорядиться», — заявил футболист.

В первом раунде стыковых матче Россия 24 марта дома сыграет с Польшей. В случае победы команде Карпина предстоит побороться за путевку на мундиаль с лучшей командой из пары Швеция — Чехия.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря следующего года. В финальной стадии примут участие 32 команды.