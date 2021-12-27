Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 1000 р.
Смотри матчи бесплатно
Амур
3:2
Завершен
СКА
КХЛ - регулярный чемпионат
Адмирал
2:4
Завершен
Нефтехимик
КХЛ - регулярный чемпионат
Сибирь
3:2
(ОТ)
Завершен
Салават Юлаев
КХЛ - регулярный чемпионат
Ак Барс
1:2
3-й период
live
Металлург Мг
КХЛ - регулярный чемпионат
Торпедо
1:1
3-й период
live
Спартак
КХЛ - регулярный чемпионат
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
23:00 (Мск)
Манчестер Юнайтед
Англия - Премьер-лига|19-й тур
Спорт

Аршавин оценил шансы сборной России по футболу выйти на чемпионат мира-2022

Аршавин о шансах сборной России на выход на ЧМ: главное — правильно ими распорядиться

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Сборная России имеет шансы выйти в финальную часть чемпионата мира-2022 в Катаре. Так перспективы россиян оценил бывший полузащитник национальной команды Андрей Аршавин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

По его мнению, в первом сопернике российской сборной — Польше — нет ничего особенного. Отдельно Аршавин отметил тот факт, что команда Валерия Карпина будет играть дома. «А второй матч выиграть за счет эмоций и желания поехать на чемпионат мира. Шансы у нас есть, главное — ими правильно распорядиться», — заявил футболист.

В первом раунде стыковых матче Россия 24 марта дома сыграет с Польшей. В случае победы команде Карпина предстоит побороться за путевку на мундиаль с лучшей командой из пары Швеция — Чехия.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря следующего года. В финальной стадии примут участие 32 команды.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Cоздатель «Спутника и Погрома» Егор Просвирнин выпал из окна в центре Москвы
Даню Милохина заметили в московском «Макдоналдсе»
Стилисты раскрыли утомительные детали в работе со звездами
В работе Telegram произошел сбой
Популярная российская порноактриса рассказала о заработке в индустрии
Аршавин оценил шансы сборной России по футболу выйти на чемпионат мира-2022
В Москве россиянка убила возлюбленного в порыве ревности
Раскрыта новая версия Android 13
Кличко приготовился встречать Новый год через 200 лет
Дима Билан заявил о связи Моргенштерна с дьяволом
Папа Римский назвал три слова для укрепления брака
Найдена вакансия мечты управляющего баром на изолированном от людей острове
В Минобороны заявили о готовности НАТО к конфликту с Россией
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter