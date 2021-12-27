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В России запустили ракету «Ангара-А5»

Минобороны РФ запустило ракету-носитель «Ангара-А5» с блоком «Персей» с космодрома Плесецк

Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»

Ракета космического назначения «Ангара-А5», стартовавшая 27 декабря с космодрома Плесецк в Архангельской области, взята на сопровождение наземными средствами Воздушно-космических сил России, сообщает ТАСС со ссылкой на департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Ракету-носитель «Ангару-А5» запустили с блоком «Персей» в 22:00 по Москве. В расчетное время — 22.03 — ее приняли на сопровождение наземные средства Главного испытательного космического центра имени Г.С.Титова Космических войск ВКС.

«Через 12 минут после старта орбитальный блок в составе разгонного блока "Персей" и неотделяемого габаритно-массового макета полезной нагрузки отделился от третьей ступени РН "Ангара-А5"», — подчеркнули в ведомстве.

Выведение орбитального блока на целевую геостационарную орбиту в дальнейшем будет производиться с помощью разгонного блока «Персей» согласно типовой девятичасовой трехимпульсной схеме с четырьмя включениями маршевого двигателя разгонного блока.

Это третий испытательный пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Ангара-А5». В декабре 2020 года она вывела на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза в ходе старта.

Ранее пуск ракеты «Ангара-А5» сорвался. Запуск отменила автоматика стартового комплекса. Предполагалось, что новый старт могут назначить на 25 декабря.

Марина Совина
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