Пуск ракеты «Ангара-А5» сорвался

Государственная комиссия рассматривает вопрос переноса пуска тяжелой ракеты-носителя «Ангара-А5», который ранее сорвался. Старт с космодрома Плесецк могут перенести на 25 декабря. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

«В настоящее время на космодроме Плесецк работает госкомиссия, которая изучает причины отмены пуска в пятницу и решает вопрос о возможности запуска ракеты-носителя "Ангара-А5" в субботу», — отметил источник агентства.

Он добавил, что запуск отменила автоматика стартового комплекса. Специалисты устанавливают причины отмены.

Ранее администрация Каргасокского района Томской области сообщила, что третий за семь лет пуск ракеты «Ангара-А5» запланирован на 23 декабря. Резервная дата — 24 декабря. До этого ракета стартовала в 2014 и 2020 годах.

В декабре 2020 года «Ангара-А5» вывела на геостационарную орбиту 2,4 тонны груза в ходе испытательного старта.