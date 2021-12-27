Билан раскрыл причину своего отсутствия на похоронах Градского

Российский певец Дима Билан раскрыл причину, по которой пропустил похороны музыканта Александра Градского. 40-летний поп-исполнитель рассказал об этом в ходе YouTube-шоу «Осторожно, Собчак».

По словам эстрадного артиста, он отсутствовал на прощании с Градским, так как не хотел оставлять в памяти образ неживого коллеги по шоу «Голос». «Каждый воспринимает смерть по-разному, никого осуждать нельзя. Я не хотел оставлять в памяти эту неживую маску. Об этом не спорят», — отметил Билан в ходе интервью с телеведущей Ксенией Собчак.

Он заверил, что в момент погребения Градского поставил за него дома свечку. Кроме того, в день похорон Билан много работал, снимаясь в нескольких «голубых огоньках». Певец подчеркнул, что посетил могилу своего коллеги по «Голосу» через девять дней после его смерти.

Народный артист России, певец и композитор Александр Градский умер в Москве 28 ноября. Музыкант ушел из жизни в возрасте 72 лет.