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Спорт

Боксера застрелили на глазах у семьи

Американского боксера-тяжеловеса Дэнни Келли убили на глазах у семьи в ходе перестрелки

Кадр: NBC-4 TV – Washington

Американского боксера-тяжеловеса Дэнни Келли убили в автомобиле на глазах у семьи. Об этом сообщает BoxingScene.

30-летний спортсмен погиб в ходе перестрелки на дороге. Он ехал с подругой и тремя детьми на праздничное мероприятие, когда рядом остановился автомобиль и неизвестный открыл огонь.

Полиция обнаружила боксера на водительском сидении без сознания. Медики не смогли спасти Келли. Отмечается, что пассажиры автомобиля не пострадали.

Трагедия произошла 25 декабря в штате Мэриленд в США, однако об инциденте стало известно только спустя два дня. Полиция проводит расследование по факту убийства.

Келли завершил карьеру в октябре 2019 года. В последнем поединке он нокаутировал Ника Киснера во втором раунде. Всего на счету боксера было десять побед, из которых девять — нокаутом, и три поражения.

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Дарья Коршунова
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