В России отметили мировое значение переговоров с США по гарантиям безопасности

Гарантии безопасности, которые будут обсуждаться на встрече представителей России и США, важны для всего мирового сообщества, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» она выразил надежду, что стороны достигнут согласия на переговорах в январе.

«Я надеюсь, что переговоры состоятся и будет достигнуто двустороннее согласие о том, что вообще-то надо снижать ту напряженность, которая есть в мире», — высказался Цеков.

По его мнению, в первую очередь за эту напряженность несет ответственность НАТО с США во главе. «Это моя точка зрения. Вина за напряженность в мире полностью лежит на странах НАТО и конкретно на США. Они, разрушив СССР, мечтают о разрушении России, активно провоцируя антироссийские настроения и используя для этого блок НАТО и расширяя его на Восток», — высказался российский политик.

В частности, Цеков заявил, что множество организаций, учрежденных НАТО, целью которых обозначены борьба за свободу слова, демократию, парламентаризм, права человека и так далее, на самом деле служат инструментом для попыток подорвать авторитет России.

«В какой-то момент россияне в лице власти сказали "стоп", мы с этим мириться не согласны, нам нужны гарантии безопасности. При этом безопасность не только для нас, но и для Евросоюза, и для всего мирового сообщества. Я надеюсь, что в странах, которые будут принимать участие в переговорах, есть понимание. что это важно не только для нас, но и для всего мира, и у них будет желание прийти к общему согласию», — отметил он.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, в начале января. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Соловьев Live». Основной ряд раунд переговоров будет проходить с представителями США.

Ранее министр отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Замглавы МИД Александр Грушко добавил, что помимо этого российская сторона прорабатывает сроки и формат встречи Совета Россия — НАТО.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции потребовал немедленного ответа от США и НАТО по гарантиями безопасности. Российский лидер заявил, что Москве важен не ход переговоров по указанному вопросу, а их результат. От этого, по его словам, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене.