Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России отметили мировое значение переговоров с США по гарантиям безопасности

Сенатор Цеков: вина за напряженность в мире полностью лежит на странах НАТО
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Петр Кассин / Коммерсантъ

Гарантии безопасности, которые будут обсуждаться на встрече представителей России и США, важны для всего мирового сообщества, считает член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков. В разговоре с «Лентой.ру» она выразил надежду, что стороны достигнут согласия на переговорах в январе.

«Я надеюсь, что переговоры состоятся и будет достигнуто двустороннее согласие о том, что вообще-то надо снижать ту напряженность, которая есть в мире», — высказался Цеков.

По его мнению, в первую очередь за эту напряженность несет ответственность НАТО с США во главе. «Это моя точка зрения. Вина за напряженность в мире полностью лежит на странах НАТО и конкретно на США. Они, разрушив СССР, мечтают о разрушении России, активно провоцируя антироссийские настроения и используя для этого блок НАТО и расширяя его на Восток», — высказался российский политик.

В частности, Цеков заявил, что множество организаций, учрежденных НАТО, целью которых обозначены борьба за свободу слова, демократию, парламентаризм, права человека и так далее, на самом деле служат инструментом для попыток подорвать авторитет России.

Материалы по теме:
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м» Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
«Реакция будет жестче, чем в 2014-м»Европа боится вторжения России на Украину. Чем ответит ЕС на обострение конфликта?
7 декабря
«США свою политику менять не будут» Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
«США свою политику менять не будут»Москва требует от НАТО оставить Украину. Почему это может привести к войне в Европе?
20 декабря

«В какой-то момент россияне в лице власти сказали "стоп", мы с этим мириться не согласны, нам нужны гарантии безопасности. При этом безопасность не только для нас, но и для Евросоюза, и для всего мирового сообщества. Я надеюсь, что в странах, которые будут принимать участие в переговорах, есть понимание. что это важно не только для нас, но и для всего мира, и у них будет желание прийти к общему согласию», — отметил он.

Переговоры России и США по гарантиям безопасности пройдут сразу после новогодних каникул, в начале января. Об этом рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров в эфире «Соловьев Live». Основной ряд раунд переговоров будет проходить с представителями США.

Ранее министр отметил, что между Вашингтоном и Москвой есть согласие задействовать три трека переговоров. Замглавы МИД Александр Грушко добавил, что помимо этого российская сторона прорабатывает сроки и формат встречи Совета Россия — НАТО.

Кроме того, президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции потребовал немедленного ответа от США и НАТО по гарантиями безопасности. Российский лидер заявил, что Москве важен не ход переговоров по указанному вопросу, а их результат. От этого, по его словам, будет зависеть дальнейшее развитие ситуации на международной арене.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Виктория Немис
Обсудить
Последние новости
В Белоруссии приговорили россиянина Дудникова к 11 годам колонии
В МЧС рассказали о жесткой посадке вертолета Ми-2 в Удмуртии
В Госдуме оценили готовность НАТО принять предложения России по безопасности
Билан раскрыл причину своего отсутствия на похоронах Градского
Названо условие ограничения по срокам правления для президента Белоруссии
В Белоруссии подготовили сценарий действий властей на случай убийства президента
Детский омбудсмен ответила на призыв члена СПЧ приостановить обучение Тепляковой
Микроботам подарили искусственные мышцы
«Подвиг белорусского народа» в войне включили в проект Конституции Белоруссии
Девочка съела содержимое фейерверка и попала в реанимацию в Москве
Проект Конституции Белоруссии ограничил правление президента двумя сроками
Волочкова поделилась фото топлес и подверглась критике в сети
Цена на газ в Европе рухнула
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter