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Назван российский курорт на Черном море с самым дешевым жильем

Средняя стоимость квартиры в Новороссийске составила 4,9 миллиона рублей

Фото: Александр Погожев / Коммерсантъ

В Краснодарском крае 25 городов, и только пять из них располагаются на берегу Черного моря. Эксперты «Агентства инвестиций в недвижимость Москвы» назвали курорт, где цены на жилье относительно низкие. Соответствующее исследование есть в распоряжении «Ленты.ру».

По данным риелторов, самые дешевые квартиры предлагаются покупателям в Новороссийске. Среднестатистический объект там стоит 4,92 миллиона рублей, квадратный метр — 116,4 тысячи рублей. Наиболее низкий средний уровень цен за квадратный метр — 99,4 тысячи рублей — зафиксирован в Туапсе. При этом средняя стоимость квартиры в городе составляет 5,68 миллиона рублей.

Самые дорогие квартиры продаются в Сочи. Так, средняя стоимость вторичного объекта в главном городе-курорте в декабре 2021-го находится на уровне 23,9 миллиона рублей. Цена «квадрата» в городе — 265,3 тысячи рублей.

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«Сегодня инвестиции в черноморскую недвижимость Краснодарского края крайне рискованны. Не остается ничего, кроме как ждать градостроительных планов и уже на основании этих документов строить какие-то планы по вложениям», — подчеркивают специалисты.

Ранее эксперт по сочинскому рынку недвижимости Кирилл Флутков заявил, что Сочи становится городом исключительно для богатых. По его словам, за последний год (с октября 2020-го) цены на строящееся жилье в городе-курорте выросли на 45 процентов, на вторичном рынке рост составил 75 процентов.

Нина Ташевская
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