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Банкам разрешат делиться данными о клиентах

ЦБ России разрешит банкам передавать друг другу обезличенные сведения о клиентах

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Центробанк позволит банкам обмениваться обезличенными сведениями о клиентах с помощью открытых программных интерфейсов, рассказали представители ЦБ в разговоре с «Известиями». Кредитным организациям разрешат передавать друг другу сведения о кредитах, счетах, доходах, трансакционной активности и другую информацию с согласия потребителей. По мнению ЦБ, такая возможность повысит конкуренцию на рынке и финансовую доступность, а также поможет развитию «цифровой экономики», в том числе новых сервисов для граждан и компаний.

Инициативу поддержали в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) и Ассоциации банков России. Сейчас крупные компании являются монополистами данных о клиентах, но доступ к ним стоит предоставить также мелким и средним игрокам, отметили в ФАС. Обладание такой информацией позволит остальным банкам при аналитике и оценке заемщиков, а также при разработке новых продуктов и выровняет конкурентную среду. Служба внесла разработку этого механизма в план мероприятий на 2022-2025 годы.

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Вице-президент Ассоциации банков России Анатолий Козлачков заявил, что банки признают необходимость делиться друг с другом обезличенными данными. При этом кредитные организации предлагают начать передачу сведений не только между банками, но и между банками и ретейлом, так как это ускорит переход к цифровой экономике, добавил Козлачков.

Банки поддерживают идею, так как нуждаются в информации по трансакционной активности клиентов, чтобы более точно рассчитать кредитный рейтинг и снизить риски потерь. Также руководитель отдела аналитических исследований «Высшей школы управления финансами» Михаил Коган указывает на возможные риски информационной безопасности при внедрении такой системы — для мошенников данные о жертве могут стать дополнительным инструментом давления.

Кроме того, Центробанк готовит еще одно нововведение — регулятор намерен начать контролировать все переводы денежных средств между физлицами, запрашивая информацию по ним у банков, в том числе персональные данные. Мониторинг начнется с января следующего года. Обладая этими данными, ЦБ сможет эффективнее бороться с нелегальными онлайн-казино, криптообменниками и бизнесом, которые принимают оплату на личные карты, заявили представители банка. 

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Софья Ермакова
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