Российский космонавт захотел полетать на Crew Dragon

Космонавт Олег Новицкий, два месяца назад вернувшийся из своего третьего космического полета на Международную космическую станцию (МКС), оценил пользу от перекрестных миссий россиян и американцев на собственных космических кораблях. Об этом он рассказал в интервью, опубликованном в итоговом за 2021 год номере журнала «Русский космос».

«Безусловно, мне хотелось бы полетать на Dragon, чтобы посмотреть технические решения партнеров, их возможности. А перекрестный обмен экипажем в любом случае должен присутствовать. Это укрепляет командный дух», — сказал космонавт.

По его мнению, «нельзя зацикливаться только на развитии своей отрасли — надо пытаться принести что-то интересное, полезное и партнерской стороне».

В декабре ТАСС со ссылкой на главу «Роскосмос» Дмитрия Рогозина сообщило, что первой из российских космонавтов на корабле Crew Dragon может полететь Анна Кикина. По словам руководителя госкорпорации, это может произойти уже в 2022 году. Глава «Роскосмоса» подчеркнул, что соответствующее решение уже принято.