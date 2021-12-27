В Северной Осетии прошло экологичное новогоднее дефиле

В селе Раздольном Моздокского района Северной Осетии прошло экологичное новогоднее дефиле. Все наряды, которые продемонстрировали участники, были сделаны из мусора. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Для создания костюмов были использованы сломанные детали, конфетные обертки, пакеты и другие бытовые материалы. Сырье для нарядов собирали и сортировали в сельских Домах культуры.

Одна из участниц мероприятия Василиса Клокова изготовила из изолона костюм Малефисенты. В крылья вставили электрический кабель, чтобы конструкция держала форму, а перья сделали из полиэтилена. Еще один наряд — необычный образ зимы с декоративными ассиметричными элементами — был также сделан из изолона.

Как уточняет издание, готовиться к показу помогала руководитель ДК Раздольного: она соединяла детали костюмов степлером и горячим клеем.

В октябре в Кудымкаре Пермского края восстановили костюмы средневековых жителей Прикамья. Одежду тогда шили из шелка и крапивы, а аксессуары делали из бронзы, костей и стекла.