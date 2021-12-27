Власти Москвы призвали сделать такси дешевле

Департамент транспорта Москвы заявил, что «очень просит» агрегаторы сделать цены на такси адекватными и не завышать стоимость поездок в период перед Новым годом и на новогодних каникулах. Обращение Дептранс опубликовал в своем Telegram-канале. Представители столичных властей подчеркнули, что хоть тарифы и не регулируются на законодательном уровне, такси должно оставаться комфортным, доступным и удобным.

Дептранс отметил, что обычно сервисы поднимают цены на поездки в период высокого спроса — в преддверии праздников и в праздничные дни, но сами пассажиры узнают об этом лишь во время поездки. «Мы направили официальное письмо всем агрегаторам такси и таксомоторным компаниям, работающим в Москве, с просьбой проинформировать пассажиров о повышающем коэффициенте, а также напомнили о необходимости размещения на передней панели в салоне такси информации о тарифах, чтобы пассажиры всегда могли свериться с ценой в приложении», — указано в сообщении.

Аналитики из Tinkoff Data сообщили, что к 21 декабря услуги такси в Москве подорожали на четверть по сравнению с 2020 годом — цена средней поездки составила 520 рублей. Председатель «Общественной потребительской инициативы» (ОПИ) Олег Павлов рассказал о недовольстве клиентов такой тенденцией и призвал Федеральную антимонопольную службу (ФАС) обратить на нее внимание.

Сами агрегаторы объясняют существенное подорожание поездок погодными условиями и нехваткой водителей. Из-за холода и снегопада затрудняется движение машин и образуются пробки: поездки становятся дольше, а потому и дороже, сообщили в Яндекс.Такси. Представители «Ситимобила» отметили, что повышение стоимости позволяет быстрее найти водителей в те районы и в те часы, где их больше всего не хватает.