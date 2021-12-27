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В российском регионе двое детей отравились угарным газом

В Татарстане двое детей отравились угарным газом и попали в больницу

Фото: Константин Кокошкин / Globallookpres.com

В Татарстане два ребенка пяти и восьми лет попали в больницу из-за отравления угарным газом. Об этом сообщается на сайте региональной прокуратуры.

По данным ведомства, в момент отравления дети находились дома. По итогам проверки неисправности газового оборудования и утечки газа не обнаружено.

В прокуратуре сообщили, что дети поступили в больницу российского региона в состоянии средней тяжести. Следователи начали проверку.

Ранее в Якутии в селе Тюбя десять человек отравились угарным газом, среди них есть дети. Предварительно, россияне воспользовались бензонегератором, когда в частном доме отключили электроэнергию. Из-за его выхлопов они отравились.

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Анастасия Шейкина
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