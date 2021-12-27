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Канадский хоккеист ЦСКА назвал шокировавшую его в Москве вещь

Хоккеист ЦСКА Даррен Диц о московских пробках: я такого не видел в жизни

Скриншот: @hccska

Защитник хоккейного клуба ЦСКА Даррен Диц рассказал о жизни в Москве. Его слова приводит РИА Новости.

Хоккеист заявил, что его шокировали столичные пробки. «Я такого не видел в жизни, но буду привыкать. Но я только что приехал в квартиру в Москве, это здорово», — подчеркнул он. Диц добавил, что партнеры по команде помогают ему адаптироваться, поэтому он может чувствовать себя комфортно и показывать свою игру.

В ноябре 2020 года Диц назвал главный стереотип о россиянах. Он заявил, что за рубежом россиян считают грубыми и жесткими. По мнению спортсмена, это связано со звучанием русского языка.

Диц перешел из кахастанского «Барыса» в ЦСКА в обмен на денежную компенсацию 17 декабря. За пять сезонов в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) защитник набрал 174 (67+107) очка в 269 матчах. Он родился в Канаде, однако получил гражданство Казахстана в 2019 году ради выступления за сборную страны.

Анастасия Борисова
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