В СПЧ раскритиковали приговор историку Дмитриеву

Члены Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод и Николай Сванидзе раскритиковали приговор историку, главе регионального отделения «Мемориала» (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента) Юрию Дмитриеву. Они назвали его жестоким и беспричинным, передает «Интерфакс».

Ранее суд в Карелии признал Дмитриева виновным в изготовлении порнографии, развратных действиях и хранении оружия. Ему назначили 15 лет колонии строгого режима.

«Нужно изучать новый приговор, но, на мой взгляд, приговор крайне жесткий и неоправданный. На мой взгляд, есть некая заданность действий следствия и судебной власти, которая вписывается в ту негативную кампанию, которая развернута против организации "Мемориал" », — заявил Брод.

В свою очередь член СПЧ Николай Сванидзе заявил, что считает приговор Дмитриеву беспричинным, а также «страшно жестоким».

Дело на Дмитриева завели в конце 2016 года после обнаружения в его доме ржавых частей оружия и снимков приемной дочери, которой на фото было три, пять и шесть лет.

В апреле 2018 его оправдали, однако позднее решение отменили и приговорили историка к 3,5 годам колонии. 29 сентября 2020 года историку увеличили срок заключения с 3,5 до 13 лет.

Историк Юрий Дмитриев стал первооткрывателем захоронений жертв сталинских репрессий в Сандармохе. Он составлял книги памяти жертв репрессий в Карелии за 1930-40-е годы.