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Спорт

Врач захотел помочь травмированному футболисту и получил желтую карточку

В Турции врач выбежал на поле к футболисту с травмой, но получил желтую карточку от судьи

Фото: Shutterstock

Во время футбольного матча в Турции врач получил желтую карточку за попытку оказать помощь травмированному игроку. Об этом сообщает beIN SPORTS Türkiye.

Игрок «Анкарагюджю» получил травму и лежал на поле, указывая на сильную боль. Тогда к нему на помощь выбежал врач команды, но перед ним встал судья. Арбитр не пропустил медика к футболисту, поскольку не давал на это разрешения. Врач стал спорить и уговаривать пустить его к игроку, за что получил желтую карточку.

Арбитр заставил медика покинуть поле. Травмированный игрок так и остался лежать на поле, после чего был заменен.

«Анкарагюджю» обыграл «Кечиоренгюджю» со счетом 2:1. Матч проходил в рамках первой лиги Турции.

Дарья Коршунова
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