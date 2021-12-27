Стало известно об улучшении состояния брошенной на морозе матерью россиянки

Состояние оставленной матерью на морозе девочки в Саратовской области удалось стабилизировать. Об улучшении стало известно из слов главного врача детской областной больницы Михаила Свинарева. Его комментарий приводится в Telegram-канале RT.

Врач пояснил, что в лечении россиянки наметилась положительная динамика. По словам Свинарева, после пяти часов на морозе у девочки развилась пневмония, она обморозила руки и ноги, а из-за удушья случился отек мозга.

Теперь ребенок может частично дышать самостоятельно. «Врачи делают все, чтобы не пришлось проводить ампутацию», — добавил главврач.

22 декабря в поселке Прокудино Саратовской области в овраге нашли голую пятилетнюю девочку. Рядом с ней лежало тело ее мертвого восьмилетнего брата. На данный момент девочка находится в реанимации в критическом состоянии. Позже стало известно, что мать, которая их бросила, перед этим пыталась задушить их шарфом.

Женщину задержали. В отношении нее возбуждено два уголовных дела: об убийстве сына и покушении на убийство дочери.

